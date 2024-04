Roberto Cavalli (1940–2024): Modni oblikovalec, ki je zgolj kopiral boga Dnevnik V 84. letu starosti je na svojem domu v Firencah umrl slavni modni oblikovalec Roberto Cavalli. Njegove modne kombinacije so v 70. letih prejšnjega stoletja prve nosile zvezdnice, kot sta Sophia Loren in Brigitte Bardot, pozneje pa so njegove...

