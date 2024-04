Ptič oponašal policijsko sireno in prelisičil policiste 24ur.com Na eni od policijskih postaj v angleškem okrožju Oxfordshire na jugovzhodnem delu Velike Britanije so policisti mislili, da je s sireno enega od njihovih intervencijskih vozil nekaj narobe. Kmalu pa se je izkazalo, da je z vozili vse v redu, zvok ki so ga slišali, je bilo petje ptice v bližini policijske postaje, ki je le dobro posnemala zvok sirene.

