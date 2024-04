'V naslednjih dneh je možen povračilni iranski napad na Izrael' 24ur.com Vse več poročil in groženj je slišati iz Irana, da je napad na Izrael neizbežen. Izraelski napad in pričakovani iranski povračilni ukrepi pa so ob divjanju vojne v Gazi, krepitvi napetosti in pozivih k deeskalaciji sprožili velike strahove pred vojno v večjem obsegu na Bližnjem vzhodu. Izraelska vojska je že sporočila, da so popolnoma pripravljeni na napad, številni mednarodni akterji pa svarijo ...

