Iran po navedbah vojske v napadu na Izrael dosegel vse svoje cilje Primorske novice Iranska vojska je danes sporočila, da je z napadom z droni in raketami na Izrael dosegla vse svoje cilje. Poudarili so, da so s tem povračilnim ukrepom za smrtonosni napad na njihov konzulat v Damasku končali operacijo. Izrael in ZDA so medtem posvarili, naj se izogneta nadaljnjim ukrepom proti Iranu.

