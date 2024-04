Izrael naj bi sestrelil skoraj vse iranske drone Demokracija Piše: C. R. Iran je v soboto z več kot 300 droni in raketami napadel Izrael, vendar so jih 99 odstotkov sestrelili, je sporočila izraelska vojska. Smrtnih žrtev ni bilo, prav tako ne omembe vredne škode, je povedal tiskovni predstavnik izraelskih sil, ki so jim pri obrambi pomagale zavezniške vojske. Tiskovni predstavnik Daniel Hagari je potrdil, da je šrapnel na jugu države resno poškodoval 1

Sorodno



















































































Omenjeni Iran

Izrael

Libanon

Sirija Najbolj brano Osebe dneva Tanja Fajon

Milan Brglez

Matjaž Han

Robert Golob

Janez Janša