Prihaja izjemen vremenski obrat: meja sneženja se bo spustila SiOL.net Ponoči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v mraziščih na Notranjskem okoli 4 stopinje Celzija. Jutri bo precej jasno, občasno bo nekaj koprenaste oblačnosti. Sredi dneva ali popoldne bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo v zahodnih krajih od 22 do 26 drugod od 27 do 30 stopinj Celzija, napoveduje Agencija za okolje.

Sorodno



















Najbolj brano Osebe dneva Tanja Fajon

Matjaž Han

Milan Brglez

Luka Dončić

Robert Golob