Prihaja izjemen vremenski obrat: meja sneženja se bo spustila zelo nizko Lokalec.si Ponoči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v mraziščih na Notranjskem okoli 4 stopinje Celzija. Jutri bo precej jasno, občasno bo nekaj koprenaste oblačnosti. Sredi dneva ali popoldne bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo v zahodnih krajih od 22 do 26 drugod od 27 do 30 stopinj Celzija, napoveduje Agencija za okolje. Obeti Tudi v ponedeljek bo pre ...

Sorodno





















Najbolj brano Osebe dneva Milan Brglez

Matjaž Han

Robert Golob

Tanja Fajon

Janja Garnbret