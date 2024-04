Ponoči in v ponedeljek bo precej jasno, v torek dež in ohladitev Primorske novice Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

