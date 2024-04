V Mariboru bosta na zatožno klop znova sedla atletski trener in nekdanji zdravstveneni delavec Lokalec.si Prihodnji teden se bodo na sodiščih nadaljevali nekateri izpostavljeni primeri. V Mariboru bosta na zatožno klop znova sedla atletski trener Igor Šalamun in nekdanji zdravstveneni delavec Boris Špes zaradi domnevnega posredovanja dopinga. Odmevna dopinška afera je izbruhnila aprila 2019, ko so kriminalisti pridržali atletskega trenerja Igorja Šalamuna in nekdanjega zdravstvenega delavca UKC Maribo ...

