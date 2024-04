Atletski trener Igor Šalamun in nekdanji zdravstveni delavec UKC Maribor Boris Špes sta danes, šest let po izbruhu afere zaradi domnevnega prometa z nedovoljenimi snovmi v športu, priznala krivdo. Sodnik jima je izrekel kazen – prvemu eno leto in dva meseca ter drugemu dve leti zapora, ki pa jo bosta lahko odslužila z delom v splošno korist. Dejansko se je danes pričakovalo nadaljevanje sojenja, k ...