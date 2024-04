Šalamun in Špes priznala krivdo, a jima ne bo treba za zapahe RTV Slovenija Atletski trener Igor Šalamun in nekdanji zdravstveni delavec UKC-ja Maribor Boris Špes sta šest let po izbruhu afere zaradi domnevnega prometa z nedovoljenimi snovmi v športu priznala krivdo.

