Avstralija: Mladostnik z nožem nad škofa med bogoslužjem, napadel tudi vernike Demokracija Piše: C. R. V napadu z nožem blizu avstralskega Sydneyja so bili po podatkih policije danes ranjeni štirje ljudje. Incident se je zgodil v cerkvi med bogoslužjem, ki so ga predvajali tudi v živo po spletu. Nihče od ranjenih, med njimi sta tudi škof in duhovnik, ni v življenjski nevarnosti, je še sporočila policija, ki je po napadu prijela 15-letnika. Incident se je po poročanju avstralskih med

