Avstralska policija napad v cerkvi v Sydneyju obravnava kot terorizem Demokracija Piše: C. R. Avstralska policija ponedeljkov napad z nožem v cerkvi v Sydneyju obravnava kot teroristično dejanje, je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočila policija v Novem Južnem Walesu. Incident se je zgodil v ponedeljek v krščanski cerkvi v predmestju Sydneyja med bogoslužjem, ki so ga predvajali tudi v živo po spletu. Ranjenih je bilo pet ljudi, med njimi tudi škof in duhovni

