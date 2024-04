Mariborski kriminalisti so na okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper uradno osebo pravne osebe javnega prava na območju Policijske uprave Maribor zaradi suma zlorabe svojega položaja pri prodaji nepremičnine v javni lasti. Ovadbo so podali zoper še eno fizično osebo zaradi pomoči pri tem dejanju. Kot so danes sporočili z mariborske policijske uprave, so […]