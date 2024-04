Mariborski policisti posredovali 102-krat: Nesreče, vlomi, to so dogodki, ki so jih obravnavali Lokalec.si Mariborski operativno-komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes prejel 187 klicev, med temi 102 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje Policije. V opisanem času so obravnavali tudi:

– 15 kaznivih dejanj,

– 18 prometnih nesreč I. kategorije,

– 2 prometni nesreči II. kategorije,

– 1 prometno nesrečo III. kategorije,

– 4 vozila so zasegli voznikom,

– 5 prijav krši ...

