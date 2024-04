Kriminalisti so v posebej prirejenih prostorih odkrili 46 sadik konoplje 24ur.com Novogoriški kriminalisti so v enem od naselij v občini Ajdovščina na podlagi suma opravili hišno preiskavo s področja prepovedanih drog. Pri 49-letnemu osumljencu so odkrili dva prostora, posebej prirejena za hidroponično gojenje prepovedane droge konoplja ter 46 konopljinih sadik. Ob tem so zasegli tudi približno pol kilograma posušene konoplje ter druge predmete oz. pripomočke, ki jih je osumlj...

Sorodno







































Omenjeni Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Sergej Racman

Luka Dončić

Jelka Godec

Tanja Fajon