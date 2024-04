#radarji Jutri bo policija po vsej državi izvajala poostren nadzor merjenja hitrosti. Poglejte lokacije Dnevnik Iz policije so javili, da se bodo tudi letos pridružili vseevropski akciji in po vsej državi jutri, v petek, izvedli maraton nadzora hitrosti. Objavili so lokacije, na katerih bodo policisti poostreno merili hitrost.

