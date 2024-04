Policisti po vsej Sloveniji bodo poostrili nadzor na več sto lokacijah SiOL.net V Sloveniji bo danes potekal maraton nadzora hitrosti, v sklopu katerega bodo policisti med 6. in 18. uro na več sto vnaprej znanih lokacijah poostrili nadzor. Za dobro prometno varnost smo odgovorni vsi, največ pa lahko naredimo predvsem z odgovornim obnašanjem v prometu in vožnjo v skladu z zmožnostmi in razmerami na cestah, so opozorili na GPU.

