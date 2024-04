REGIJA Maraton nadzora nad prehitrimi vozniki Novice.si Do 18. ure po vsej državi poteka maraton nadzora hitrosti v cestnem prometu. Gre za del evropske akcije, ko bodo na prehitre voznike prežali z radarji. Njihove lokacije so objavljene na spletni strani policije. Z vnaprejšnjim obveščanjem voznikov in objavo lokacij želi policija delovati predvsem preventivno, da bi vozniki z umirjeno vožnjo pripomogli k varnejšim cestam, s takšno vožnjo pa nadaljev ...

Sorodno











































Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tanja Fajon

Samuel Žbogar

Asta Vrečko

Matjaž Han