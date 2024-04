Mariborski operativno-komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes prejel 216 klicev, med temi 100 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje Policije. V opisanem času so obravnavali tudi:

– 14 kaznivih dejanj,

– 13 prometnih nesreč I. kategorije,

– 1 prometno nesrečo II. kategorije,

– 1 vozilo so zasegli vozniku,

– 6 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 3 v z ...