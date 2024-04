Pomurski policisti so v preteklih 24 urah obravnavali osem primerov kaznivih dejanj, prijeli dve osebi po tiralicah, obravnavali eno prometno nesrečo, v kateri se je ena oseba lažje telesno poškodovala in osem primerov nesreč, v katerih je nastala le materialna škoda. Obravnavali so še dve kršitvi javnega reda in miru in osem primerov poškodb vozil s strani divjadi ter eno poškodbo vozila na parkirnem prostoru.