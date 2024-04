Z vodikom v zeleni prehod Vlada RS Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič ter ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon sta se v začetku tega tedna v Tokiu na temo novega projekta vodikovih tehnologij srečala s predstavniki japonske poslovne zveze ter državnim mistrom za gospodarstvo, trgovino in industrijo Kazuchikakijem Iwatajem.