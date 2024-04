Ministrica Tanja Fajon je te dni na službenem potovanju v Šanghaju, kjer je otvorila poslovni forum, ki se ga je udeležilo več sto kitajskih podjetij. Namen foruma je medsebojno mreženje in spoznavanje slovenskih in kitajskih podjetij, ki bi še okrepilo gospodarske odnose med državama. Srečala se je tudi z županom Šanghaja Gong Zhengom in odprla razstavo Plečnikova Ljubljana.