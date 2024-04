Dežurni meteorolog: Nevarnost še ni mimo. Najbolj nas skrbi ponedeljek. SiOL.net Minulo noč se je temperatura praktično po vsej Sloveniji spustila malo nad ali celo pod ledišče. Eno izmed nižjih temperatur so meteorologi agencije za okolje izmerili v Babnem Polju, kjer je bilo -6.3 stopinje Celzija. Minus so beležili tudi na meteoroloških postajah na Primorskem, Gorenjskem in ponekod na Štajerskem. Tudi v prihodnjih dneh se bo nad nami zadrževala hladna zračna masa. Okoli led...

