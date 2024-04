Današnje jutro je marsikje postreglo z ledeno mrzlimi temperaturami, ki so pustile posledice tudi na sadnem drevju in rastlinah. Meteorologi so eno izmed najnižjih temperatur izmerili v Babnem Polju, in sicer kar - 6,3 stopinje Celzija. Temperature pod lediščem so zabeležili tudi na Gorenjskem in Štajerskem, poroča Agencija RS za okolje (Arso).