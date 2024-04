Slovensko zunanje ministrstvo državljanom svetuje, naj zapustijo Iran Demokracija Piše: C. R. Zaradi zaostrenih varnostnih razmer v Iranu ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) slovenskim državljanom v Iranu svetuje, da v lastni organizaciji in na varen način zapustijo državo, so danes sporočili iz Mladike. Ministrstvo je Iran uvrstilo na črni seznam držav z najvišjo stopnjo nevarnosti po večdnevnih napetostih med Iranom in Izraelom. Slednji je po navedbah neimeno

Sorodno





































































Omenjeni Internet

Iran

Izrael

Libanon

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Damjan Žugelj

Tanja Fajon

Luka Dončić