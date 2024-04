Pričakujte kaos: Danes nikar z avtom v središče Ljubljane, to vas čaka zurnal24.si Zaradi dostave konstrukcije viadukta bo danes in v nedeljo od 19. do 5. ure zjutraj za ves promet, tudi za pešce in kolesarje, zaprta Dunajska cesta na odseku med Vilharjevo cesto in Trgom OF. Na ljubljanski občini udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

