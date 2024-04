Delno izdelan v tovarni, delno na avtocesti: 'To je šele začetek' 24ur.com Ponoči, ko je večina že trdno spala, so na Dunajsko cesto v Ljubljani pripeljali ogromno kovinsko konstrukcijo, kar 90 ton težak nov železniški most, ki je ključnega pomena za nov Potniški center. To je sicer drugi od skupno šestih mostov, ki jih bodo predvidoma postavili do novembra. Bo pa tudi v noči na ponedeljek, med 19. uro zvečer in do 5. ure zjutraj, Dunajska cesta na odseku med Vilharjevo...

