Carolina in Boston do uvodnih zmag Ekipa V severnoameriški hokejski ligi NHL se je začela končnica prvenstva. Uvodna obračuna v prvem krogu končnice vzhodne konferenca sta pripadla hokejistom Caroline Hurricanes in Boston Bruins. Carolina je s 3:1 ugnala New York Islanders, Bruins pa so bili s 5:1 boljši od Toronto Maple Leafs.



