V NHL zmage za Florido, NY Rangers, Winnipeg in Vancouver Dnevnik V severnoameriški hokejski ligi NHL so doslej vse bolje postavljene ekipe v četrtfinalu svojih konferenc v končnici povedle z 1:0. Do zmag so v nedeljo zvečer oz. ponoči prišle zasedbe Florida Panthers, New York Rangers, Winnipeg Jets in Vancouver...

Sorodno