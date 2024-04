Florida, NY Rangersi, Winnipeg in Vancouver z zmagami odprli končnico 24ur.com V severnoameriški hokejski ligi NHL so doslej vse bolje postavljena moštva v četrtfinalu svojih konferenc v končnici povedla z 1:0. Do zmag so v nedeljo zvečer oz. ponoči prišle zasedbe Florida Panthers, New York Rangers, Winnipeg Jets in Vancouver Canucks. Slovenski as Anže Kopitar bo z Los Angeles Kingsi na ledu v noči na torek.

