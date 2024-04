Na vidiku zopet nevarnost pozebe in sneg do nižin. Kje ga bo zapadlo največ? Svet 24 Aprilsko vreme se nadaljuje. Pozeba bo grozila tudi v noči na ponedeljek, za torek pa vremenoslovci napovedujejo, da bi lahko snežilo do nižin.





Sorodno





































Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Luka Dončić

Anže Kopitar

Janez Janša

Robert Golob