ACH po zmagi v Kamniku korak od jubilejnega naslova RTV Slovenija Odbojkarjem ACH Volleyja do jubilejnega, 20. naslova državnega prvaka manjka le še ena zmaga. Ljubljančani so slavili tudi v Kamniku in v finalni seriji vodijo z 2:0. Tokrat je bilo po treh tesnih nizih 3:0 (28, 22, 23).

