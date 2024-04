"Videti je, kot da nas je povozil vlak" RTV Slovenija Z ekipno igro in večjo zbranostjo v ključnih trenutkih je ACH Volley prvič v sezoni zmagal v Kamniku, in to s 3:0. Trener Matjaž Hafner je prinesel novo energijo. Calcit Volley na drugi strani ne najde prave igre, Kašić poskuša z menjavami, a neuspešno.

