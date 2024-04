Jokić zadeval, Murray odločil: Denver povedel z 2:0 Dnevnik Košarkarji Denver Nuggets so s pomočjo razpoloženega Nikole Jokića tik pred koncem ujeli Los Angeles Lakerse in jih na koncu s košem Jamala Murrayja ob zvoku sirene premagali s 101:99. S tem so lanski prvaki v seriji povedli z 2:0.

