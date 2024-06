Pirc Musarjeva v Ukrajino še brez varnostnega sporazuma topnews.si Varnostni sporazum z Ukrajino je še v fazi usklajevanja, saj so imeli v Kijevu zadržke glede osnutka, ker ni vključeval konkretnih zavez, so potrdili v kabinetu predsednika vlade. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je sicer napovedala, da bo ta teden v Kijevu podpisala omenjeni sporazum, vendar je zaradi časovnih ovir to malo verjetno. Pirc […]... Sorodno