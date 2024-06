(FOTO) Predsednica republike na državni proslavi: Nad skupne probleme ne moremo učinkovito drugače kot skupaj Primorske novice Vključujoča in solidarna Slovenija ne bo nikoli na napačni strani zgodovine, je na predvečer dneva državnosti poudarila Nataša Pirc Musar in poslala nekaj nedvoumnih sporočil tudi vladi, od nesprejemljive socialne slike do JEK 2. Sorodno