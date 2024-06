Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu je ob dnevu državnosti predstavil glasbeno čestitko Slovencev iz zamejstva, v kateri je sodelovalo 24 organizacij in posameznikov s celega sveta. Med njimi sta FJK oz. Trst zastopala Mešani pevski zbor Fran Venturini od Domja in Tržaška folklorna skupina Stu Ledi. »Drage Slovenke in Slovenci, naj slovenska pesem ogreje slovenska srca doma, v zamejstvu ...