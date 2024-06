Luka Dončić s klopi pospremil napeto tekmo in tesno zmago Slovenije Sportal Slovenski košarkarji so danes odigrali še drugo pripravljalno tekmo na kvalifikacijski turnir za olimpijske igre, ki se bo prihodnji teden začel v Pireju. Slovenci so se v Stožicah pomerili z izbrano vrsto Litve in jo premagali s 70:68. Napeto tekmo je s klopi spremljal tudi Luka Dončić, ki se je v ponedeljek pridružil izbrani vrsti, a danes še ni pomagal reprezentančnim soigralcem. Sorodno



Luka Dončić

