Ognjeni krst Josha Neba, ki čaka le še Luko Dončića Sportal "Tu se počutim res dobro in sem hvaležen za to priložnost," je v Stožicah po torkovi zmagi Slovenije nad Litvo (70:68) na pripravljalni tekmi na kvalifikacijski turnir za olimpijske igre v Stožicah razlagal novopečeni slovenski državljan in tudi reprezentant Josh Nebo, ki se veseli petkove tekme, na kateri bi lahko prvič združil moči tudi z Luko Dončićem.









