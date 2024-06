Slovenija v Stožicah ugnala Litvo Primorski dnevnik Slovenska košarkarska reprezentanca je v pripravah na olimpijske kvalifikacije odigrala drugo prijateljsko tekmo in se Litvi oddolžila za nedeljski poraz v Vilni. Pred 8500 gledalci v Stožicah je zmagala s 70:68 (15:15, 32:30, 42:47). Slovenija bo do odhoda v Pirej v nedeljo odigrala še eno prijateljsko tekmo, in sicer se bo v petek ob 20. uri v Stožicah pomerila z Brazilijo. Za razliko od danes b ... Sorodno