"Hudičevo dobro se bomo morali potruditi, da se prebijemo v četrtfinale. Ampak fantje imajo veliko željo in motivacijo, tako da se ni bati kogarkoli." Lokalec.si Po sredinih večernih tekmah na evropskem prvenstvu v Nemčiji je postalo jasno, da bo slovenska nogometna reprezentanca svojo prvo tekmo osmine finala na velikih tekmovanjih igrala v ponedeljek ob 21. uri v Frankfurtu proti Portugalski. Če se pred tem s čim ni treba ukvarjati v slovenskem taboru, je z vlogo favorita. Ta je nesporno v rokah evropskega prvaka 2016 in šeste reprezentance z lestvice Me ...