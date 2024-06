Han 'sanja Litijsko', Katičeva ne sme posredovati revizije, Hötzlova odsotna 24ur.com V kabinetu predsednika vlade so po razkritjih obremenilnih ugotovitev notranje revizije v zvezi z nakupom stavbe na Litijski na kabinet pravosodne ministrice Andreje Katič naslovili prošnjo, naj jim ta v okviru pristojnosti posreduje poročilo. Pa se bo to zgodilo? Na ministrstvu so sicer napovedali, da službe iščejo podlage za javno objavo, pri čemer je ministrica Katičeva v začetku tedna priznal...

