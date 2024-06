(INTERVJU) Tone Kajzer za Demokracijo: Posledice naše aktivistične zunanje politike se že kažejo, saj smo znotraj EU potisnjeni na obrobje Demokracija Piše: Petra Janša O nedavnih rezultatih evropskih volitev in prihodnosti EU, ruski agresiji na Ukrajino in nemirih na Bližnjem vzhodu, političnih in ekonomskih posledicah priznanja Palestine ter prihajajočih predsedniških volitvah v Združenih državah Amerike smo se pogovarjali s Tonetom Kajzerjem, nekdanjim veleposlanikom v ZDA in v nordijskih državah. Gospod Kajzer, so nedavni izidi evropskih ...

