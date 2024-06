Novi državni sekretarki v premierjevem kabinetu Petra Aršič in Metka Paragi 24ur.com Vlada je na dopisni seji za državni sekretarki v kabinetu predsednika vlade imenovala Petro Aršič in Metko Paragi. Aršič bo tako s 1. julijem v kabinetu prevzela področje strateškega komuniciranja, Paragi pa bo zadolžena za področje javnega zdravstva in javnega zdravja.

