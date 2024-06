V ŽIVO: Nasproti si prvič po štirih letih stojita Biden in Trump N1 V Atlanti si nasproti prvič pred novembrskimi volitvami nasproti stojita Joe Biden in Donald Trump. Sedanji in nekdanji predsednik ZDA, ki lovita drugi mandat, sta na zgodovinskem soočenju televizije CNN, kjer lahko pričakujemo dinamičen besedni dvoboj.

Sorodno