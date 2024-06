Karte za obračun Slovenije in Portugalske šle za med 24ur.com Ob 10. uri se je na uradnem Uefinem portalu začela prodaja kart za izločilne boje evropskega prvenstva v nogometu, v katerih bo prvič sodelovala tudi Slovenija. Za obračun slovenske izbrane vrste s favorizirano Portugalsko je bilo za slovenske navijače na voljo 6000 vstopnic, ki so šle za med, saj so bile razprodane v manj kot uri.

