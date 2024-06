Agencija za zdravila opozarja na nezakonito prodajo zdravil za diabetes in hujšanje RTV Slovenija Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je obravnavala prijavo zoper spletno stran, ki brez recepta prodaja zdravila za zdravljenje diabetesa in hujšanje, in sicer ozempic ter wegovy.

