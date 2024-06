Ne nasedajte: prodajajo 'Ozempic' in 'Wegovy' neznanega izvora in sestavin 24ur.com Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je obravnavala prijavo zoper spletno stran, kjer brez recepta prodajajo zdravila za zdravljenje diabetesa in hujšanje. Spletna stran navaja, da gre za zdravili Ozempic ter Wegovy. Zdravili prodaja izven legalne dobavne verige, izvor in vsebina snovi v viali pa sta nepreverjena.

