Slovenci so v bitki za finale (znova) klonili proti Japoncem 24ur.com Francoski odbojkarji so prvi finalisti zaključnega turnirja Lige narodov. V Lodžu so v polfinalu po izenačenem boju s 3:2 (-22, 22, 23, -20, 16) ugnali gostitelje turnirja in aktualne evropske prvake Poljake. Slovenija v drugem polfinalu igra z Japonsko in zaostaja 2:0.

